Jedes Neugeborene von Lautertal bekommt künftig von der Gemeinde einen Obstbaum geschenkt. "Mit dieser Aktion möchte die Gemeinde symbolisch dazu beitragen, dass die Kinder in Lautertal ihre Wurzeln schlagen. Zudem ist jeder neu gepflanzte Baum ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz", sagt Bürgermeister Karl Kolb.

Außerdem habe die Gemeinde zu Jahresbeginn die Rubrik "Umwelt" auf ihrer Website neu gestaltet und hierzu ein Quiz durchgeführt. Als Preis hätten die Gewinner ebenfalls einen Obstbaum bekommen. So seien am Lautertaler Wertstoffhof insgesamt 64 Bäume ausgegeben worden. Kolb weist darauf hin, dass es für Familien, die kein eigenes Grundstück besitzen, zudem noch eine gemeinsame Pflanzaktion im gemeindlichen Schrebergarten in Unterlauter geben soll. red