Unbekannte entwendeten vermutlich zwischen Mittwoch, 2. Februar, 15.45 Uhr, und Dienstag, 15. Februar, 12.30 Uhr, acht glasfaserverstärkte Kunststoff-Platten mit 3 Metern Länge und 85 Zentimetern Breite. Diese waren in der Nähe einer Bahnbrücke auf einer Palette direkt an den Gleisen am Bahndamm gelagert. Ein Mitarbeiter der DB Netz AG, welcher die Baustelle betreut, bemerkte nun das Fehlen des Materials. Für den Abtransport haben der oder die Täter laut Spurenlage vermutlich einen Traktor samt Anhänger benutzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizei Hammelburg ermittelt und bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel.: 09732/9060 zu melden. pol