I n Scheunen geschehen immer noch Wunder. Markus Baumann blieb fast die Spucke weg, als er zwischen Holzstapeln und Sägespänen einen Zeitzeugen der fränkischen Luftfahrtgeschichte entdeckte. Das, was da unter einer dicken Staubschicht im Dornröschenschlaf schlummerte, war 65 Jahre zuvor als bärenstarker Alleskönner des Airports Nürnberg im Dienst gewesen.

"Dieser Unimog ist 1955 an den Nürnberger Flughafen ausgeliefert worden und hat dort fliegende Legenden wie die berühmte Douglas DC-4 am Haken über das Rollfeld gezogen", schwärmt der 30-jährige Schatzfinder über seinen Scheunenfund auf einem fränkischen Bauernhof.

Elvis sang "It's allright Mama", als Daimler-Benz das blaue Stahlross auslieferte - pünktlich zur Eröffnung des deutschlandweit ersten Flughafens, der nach dem Krieg auf neuem Gelände erbaut worden war. "Damals ist der Unimog mit dem Besatzungskennzeichen der Amerikaner gefahren", berichtet der stolze Entdecker und zeigt auf das alte Foto mit dem Nummernschild, auf dem noch nicht das "N" für Nürnberg, sondern das "B" für Bayern prangt. "Von den Unimogs in blauer Wagenfarbe sind nur 50 Exemplare hergestellt worden", erzählt der begeisterte Autoschrauber, der sein Glück noch immer kaum fassen kann.

Rückblende ins letzte Frühjahr in einem kleinen Ort bei Emskirchen im Landkreis Neustadt an der Aisch. 83 Einwohner, ein Gasthof. Und eine Holzscheune. Darin in der hintersten Ecke der blaue Unimog aus der Premierenzeit des Albrecht-Dürer-Airports, die ihre Tücken hatte. Zuerst hatten die Fluggesellschaften gezögert, den fränkischen Neuling unter den deutschen Flughäfen ins Streckennetz aufzunehmen. Erst als die Lufthansa im Oktober 1956 die Luftlinie Frankfurt-Nürnberg-Düsseldorf in den Flugplan einführte, folgten andere Airlines ihrem Beispiel.

Mit dem wachsenden Flugbetrieb hat auch der blaue Unimog mehr zu tun bekommen. "Er hat nicht nur Flugzeuge geschleppt, sondern hat im Winter den Schnee vom Rollfeld gekehrt und im Sommer den Asphalt für Starts und Landungen vom Staub befreit", ist sich Markus Baumann sicher.

Eingemotteter Lastesel

Sein erster Eindruck von dem blauen Gefährt in dem fränkischen Holzschuppen war alles andere als glorreich. "Seine Besitzer hatten den Unimog vor 15 Jahren eingemottet, weil die Bremsen nicht mehr funktionierten." Im Dauer-Ruhestand sei das blaue Prachtexemplar langsam aber sicher zwischen Holz und Sägespänen unter einer daumendicken Staubschicht verschwunden. Zuvor hatte der Unimog der Bauernfamilie über Generationen als Lastesel bei der Waldarbeit gute Dienste geleistet. "Der ist immer direkt von der Scheune in den Wald zum Holzmachen gefahren worden." Weil er 35 Jahre nur abseits der öffentlichen Teerpisten unterwegs gewesen sei, habe die Familie den Alleskönner nicht zulassen müssen. "Deshalb sind irgendwann auch die Fahrzeugpapiere verschwunden."

Davon ließ sich Markus Baumann genauso wenig beirren wie von anderen Alterswehwehchen, etwa Problemen mit dem Anlasser, den defekten Bremsen oder dem unvermeidlichen Rost - er kaufte den Unimog vom Fleck weg. "Weil er nicht angesprungen ist, haben wir ihn mit einem Traktor der freundlichen Bauernfamilie aus der Scheune gezogen und auf unseren Anhänger bugsiert", erzählt der 30-Jährige, der seinen fast genauso motorverrückten Vater Gerhard in weiser Voraussicht zu seinem Scheunenkauf mitgenommen hatte.

Seitdem sind fast ein Jahr und unzählige Arbeitsstunden in der heimischen Garage in Weikersheim vergangen. Inzwischen laufe die Maschine wieder wie geschmiert. "Den Motor habe ich relativ schnell wieder hinbekommen. Da ist fast nichts kaputt gewesen", freut sich der passionierte Schrauber und schwärmt von der tadellosen Qualität seines Scheunenfundes. Ansonsten will Baumann, der vor neun Monaten zum ersten Mal stolzer Papa geworden ist, den Unimog aber möglichst im Originalzustand belassen. Die Patina an dem blauen Lastesel mit Stern gefalle ihm genauso gut wie die spannende Lebensgeschichte des rollenden Zeitzeugen der Anfänge der fränkischen Luftfahrtgeschichte. Bei seinen Recherchen hat der wissbegierige Bastler sogar den originalen Lieferschein vom Frühjahr 1955 wieder auftreiben können - mit Hilfe des Unimog-Museums in Gaggenau.

Und das Wichtigste: Vor wenigen Tagen bestand der Blaue die TÜV-Prüfung!

In Baumanns Heimat im Taubertal ist das "Lasterle" bereits zum begehrten Hingucker sowie beliebten Gesprächsthema geworden. "Die Leute bleiben stehen und freuen sich, wenn sie den alten Unimog sehen." Nach der bestandenen TÜV-Prüfung steht einer richtigen Ausfahrt nun nichts mehr im Wege - zum Nürnberger Flughafen soll es gehen, damit Markus Baumanns Gefährt seinen alten Arbeitsplatz noch einmal vor die markante Motorhaube bekommt.

Beim Dürer-Airport hat man nichts gegen den hohen Besuch auf dicken Rädern: "Dass ein solcher Klassiker aus den Anfangsjahren des Airports Nürnberg wieder auf unseren Straßen unterwegs ist, freut uns sehr."