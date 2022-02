Unter dem Motto "Abendrunde, Baukunst, Frankenwein" führt der ehemalige Sternegastronom Hermann Laudensack am Donnerstag, 24. Februar, Gäste durch Bad Kissingen. Beginn ist um 20 Uhr. Mit einem geselligen Abschluss endet die Führung in Schuberts Weinstube, dem Bratwurst Glöckle oder Weinwerk. Die zweistündige Führung kostet 16 Euro und beginnt am Eingang der Tourist-Information Arkadenbau. Karten gibt es dort, per Tel.: 0971 8048-444 oder E-mail an kissingen-ticket@badkissingen.de sowie online unter www.badkissingen.de/events. Foto: Nina Pereira Santo