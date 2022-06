Der Baufirma Otto Heil in Eltingshausen ist der vom Bayerischen Bauindustrieverband ausgelobte Innovationspreis verliehen worden, teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

Konkret errang das Bauunternehmen, das auch als Immobiliendienstleister auftritt, den mit 3000 Euro dotierten, dritten Platz. Ausgezeichnet wurde Otto Heils Projekt "Digitaler Bauhof", welches im September vergangenen Jahres bereits den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zu einem Besuch des Firmenstandorts veranlasste.

"Digitaler Bauhof" heißt das Pilotprojekt, das das Unternehmen gemeinsam mit der Deutschen Telekom umsetzt und gemeinsam mit Otto Heil eine Vorreiterrolle in der Baubranche einnimmt. Mithilfe einer intelligenten Software werden Maschinen und Baumaterialien digital disponiert und verwaltet. Das bedeutet konkret: Geräte, Maschinen und Werkzeuge sind mit Sendern versehen, die mit einer App auf dem Smartphone synchronisiert sind. So erschließt sich dem App-Nutzer auf einen Blick, wo Werkzeuge und Geräte eingesetzt werden und wie lange diese von welcher Baustelle ausgeliehen wurden.

Anstoß für diese digitale Transformation bei der Otto- Heil-Gruppe war die Investition in ein komplett neues Schalungssystem mit über 20.000 Teilen - und das standortübergreifend. Die Frage nach dem exakten Einsatzort wurde also essenziell für die optimierte Nutzung des Schalsystems. Wichtig ist das für Otto Heil insbesondere auch deshalb, weil die Gruppe mit ihren Sitzen in Bad Kissingen, Erfurt und Leipzig überregional von Hamburg bis München tätig ist, schreibt das Unternehmen weiter.

Zudem ist eine Verwaltung mit handschriftlichen Lieferscheinen zeitintensiv und fehleranfällig. Auch Diebstähle fallen den Mitarbeitern häufig erst nach Abschluss eines Bauprojekts auf. Vor der Einführung des "Digitalen Bauhofs" hatte man keinen Echtzeitüberblick über das gesamte Inventar der eingesetzten Gerätschaften. Ziel ist es, den Digitalen Bauhof bis Ende 2022 in der Otto-Heil-Gruppe komplett implementiert zu haben.

Um stets über den Bestand seines Inventars an Maschinen, Werkzeugen und Geräten sowohl auf Baustellen als auch auf dem Bauhof auf dem Laufenden zu sein, ging Otto Heil auf die Deutsche Telekom zu. Die beiden Unternehmen entwickelten eine Lösung zur Ortung der Gegenstände, die auf eine Kombination aus Internet of Things (IoT), Bluetooth-Beacons, NFCs und einer eigens hierfür entwickelten App setzt.

Die Beacons bzw. NFCs, kleine Sender, bringt Otto Heil an seinen Werkzeugen, Baumaschinen und Schalenelementen an. Über Bluetooth Low Energy (BLE) senden sie automatisch Informationen zu ihrem Standort an die Smartphones der Poliere und Bauleiter, sobald sich diese in der Nähe befinden. In der App können Mitarbeiter den Einsatzort jedes registrierten Geräts dann bequem auf einer Karte einsehen. Die Entwicklung der Anwendung übernahm der Telekom-Partner Syfit.

Da nicht nur die Bluetooth-Beacons mit den Mobiltelefonen vernetzt sind, sondern zusätzlich eine Anbindung an eine Cloud besteht, können auch Beschäftigte auf anderen Baustellen oder die Mitarbeitenden in der Verwaltung jederzeit auf die Standortdaten zugreifen. Das erleichtert die Planung und Arbeitsvorbereitung spürbar.

Die Idee entstand 2019 gemeinsam mit dem Otto-Heil-Standort in Leipzig, seit August 2020 lief das Rollout.

Der Bayerische Bauindustrieverband, mit Sitz in München, würdigte die Otto-Heil-Gruppe mit dem Innovationspreis 2022. Geschäftsführer Peter Heil nahm den Preis entgegen: "Ich bin sehr stolz auf unser Team, die diese Innovation in kürzester Zeit auf das richtige Gleis gesetzt haben. Der Digitale Bauhof ist für uns inzwischen Aushängeschild und Erfolgsmodell zugleich". red