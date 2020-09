Der Bauhof der Stadt Rödental meldete am Mittwoch zwei Unfallfluchten bei der Polizeiwache Rödental. Die Ermittlungen zu den unfallflüchtigen Fahrzeugen oder dessen Lenkern hat die Polizeiinspektion Neustadt übernommen, die um Hinweise unter Telefon 09568/94310 bittet. Im ersten Fall beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug das Verkehrszeichen "Einbahnstraße" an der Einmündung Oeslauer Straße, Ecke Obere Eichgartenstraße. Anscheinend stieß der Unbekannte gegen das Standrohr des Verkehrsschildes, so dass dieses abbrach. Als mögliche Unfallzeit kommen der 16. und 17. September infrage. Im zweiten Fall fuhr höchstwahrscheinlich ein Lkw beim Rechtsabbiegen über die Anpflanzungen der Verkehrsinsel am Lindenplatz. Vermutlich verpasste das Fahrzeug die Abbiegefahrspur, um von der Coburger Straße nach rechts in die Kronacher Straße abzubiegen, und bewältigte sein Vorhaben direkt auf Höhe der eigentlichen Kreuzung. Dabei drückte er das dortige Blumenbeet regelrecht platt. Die Unfallzeit konnte auf Mittwochmittag, zwischen 11.15 und 11.40 Uhr eingegrenzt werden. Die Schäden in beiden Fällen werden auf jeweils 100 Euro geschätzt. pol