Die Verantwortung für Klimaschutz und eine lebenswerte Umwelt steht beim Markt Oberthulba stets im Vordergrund des kommunalpolitischen Handelns. So war es für Bürgermeister Mario Götz wichtig, für den gemeindeeigenen Bauhof nun das erste Elektrofahrzeug anzuschaffen.

Ab sofort wird ein Peugeot e-Expert L2 Premium (100 kW bzw. 136 PS) vom Autohaus Halbig in Oberthulba vor allem als Fahrzeug des Elektromeisters zum Einsatz kommen.

Der schneeweiße Kastenwagen, der bald auch noch mit dem Logo und den Farben der Gemeinde beklebt werden soll, zeichnet sich durch eine besonders lange Laufleistung von bis zu 220 km pro Ladevorgang aus. Für die Mitarbeiter des Bauhofs ein Segen: Der neue Stromer kann somit problemlos die Fahrten eines Tages innerhalb des gesamten Gemeindegebiets leisten.

Kommen weitere Stromer?

Zusätzlich wurde im Bauhof der Marktgemeinde natürlich auch eine Wallbox installiert, an der künftig auch weitere Elektrofahrzeuge geladen werden sollen. "Wir sehen es durchaus als Beginn einer Zeitenwende, wenn wir mit dem ersten Elektrofahrzeug in unserem Fuhrpark einen entscheidenden Schritt in notwendige Richtung machen. Es ist geplant, diesen Weg beim Austausch weiterer Fahrzeuge weiterzugehen. Der Markt Oberthulba ist dankbar für die wunderschöne Umwelt und Natur, in der wir hier leben dürfen - dies zu schützen und zu bewahren, gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben", betont Bürgermeister Mario Götz. red