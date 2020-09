Die Konversion der Lagarde-Kaserne in Bamberg bietet nach Abzug der amerikanischen Streitkräfte großes Potenzial für eine Weiterentwicklung zu einem neuen und vielseitigen Stadtteil.

Die Volksbau Bamberg GmbH & Co. KG entwickelte mit den Lagarde-Höfen dafür ein modernes Konzept, das ein vielseitiges und durchmischtes Quartier zum Wohnen und Arbeiten zum Ziel hat. Neben knapp 300 Mietwohnungen sind auf dem Lagarde-Campus auch Grundstücke für Baugemeinschaften vorgesehen.

Die Stadtblau GmbH lädt Menschen, die sich für das Projekt interessieren, zu einer Informationsveranstaltung ein. Sie findet am Dienstag, 6. Oktober um 18.30 Uhr statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung per E-Mail unter haus15@baugemeinschaft-lagarde.de erforderlich.

Im ersten Bauabschnitt wird die Stadtblau GmbH in Abstimmung mit der Volksbau Bamberg die Errichtung eines Mehrfamilienhauses begleiten. Der Entwurf sieht ein fünfgeschossiges Wohnhaus vor.

In den oberen vier Geschossen sollen 17 Wohnungen unterschiedlicher Größe und im Erdgeschoss eine Gewerbefläche und ein Gemeinschaftsraum entstehen. In der noch zu gründenden Baugemeinschaft Lagarde schließen sich bauinteressierte Menschen zusammen, um gemeinsam "ihr Haus" zu bauen. Bis Ende des Jahres soll diese Gruppe von Bauwilligen stehen. Sie tritt als Bauherr auf und vergibt Aufträge an Architekten und Handwerker. Vorteil: Das Bauen wird günstiger, die Qualität ist höher und die Nachbarn stehen bereits vorab fest, heißt es in der Pressemitteilung. Betreut wird die Baugemeinschaft von der Stadtblau GmbH.

Der Baubeginn für das Mehrfamilienhaus der Baugemeinschaft kann nach Erwerb des Grundstücks und erfolgter Baugenehmigung voraussichtlich im Sommer 2021 erfolgen. Der Bezug soll dann im 1. Quartal 2023 erfolgen. red