Bauernverband Oberfranken befürchtet zum Teil sogar Totalausfälle

Die Hiobsbotschaften in der heimischen Landwirtschaft nehmen kein Ende: In Wintergerste wird derzeit "Taubährigkeit" verstärkt wahrgenommen. Manche Bestände müssen vorzeitig abgeerntet werden und landen im Silo. Dies ist auch aufgrund der aktuellen Futterknappheit das Mittel der Wahl für viele Betriebe.

Wie der Bayerische Bauernverband Oberfranken in einer Mitteilung erklärt, sei die Betroffenheit regional sehr unterschiedlich. "Schäden gibt es in ganz Franken. In Oberfranken ist der östliche Teil weniger stark betroffen, aber in Coburg und Kronach beispielsweise gibt es massive Schäden bis hin zu Totalausfällen", erklärt der Tobias Wunner, Referent des Bayerischen Bauernverbandes.

Mancherorts seien auch Roggen und Triticale betroffen. Die Landwirte stellen fest, dass der Frost im Mai stärker zugeschlagen hat als zunächst vermutet und Ertragsausfälle bis 80 Prozent prognostiziert werden. Viele Betriebe haben daher bereits die Wintergerste als Ganzpflanzensilage (GPS) genutzt, um den Schaden zu minimieren.

Der entstandene Effekt wird auch "Laternenblütigkeit" genannt. Deutlich zu sehen ist sie meist nur in zweizeiligen Gersten. Die hellen Spindelstufen in der Ähre sind nicht befruchtet und scheinen gegen das Licht betrachtet wie Laternen. Bereits jetzt ist feststellbar: Zieht man die Ähren zwischen zwei Fingern durch, spürt man deutlich, dass nicht alle Spindelstufen mit Körnern besetzt sind. Durch den Frost wurde der Befruchtungsvorgang der Pflanze gestört, weshalb sich weniger oder keine Körner bilden.

Ob eine frühzeitige Ernte erforderlich wird, ist im Einzelfall zu klären. Ein Nachbau von Futterpflanzen (Kleegras, Mais, Weidelgräser) wäre noch möglich. Betroffene Landwirte müssen ihre vertraglichen Verpflichtungen aus Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) und Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) beachten und einen Umbruch mit dem Landwirtschaftsamt abklären. Zudem ist bei Zweitfrüchten und Zwischensaaten die Düngeverordnung zu beachten, so der BBV. red