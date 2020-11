Das Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld zeigt eines der ältesten Möbelstücke der Region. Der Kleiderschrank gehörte 1714 in die Aussteuer der Anna Mühlhäußer. Der Schrank steht in der Volkskundlichen Abteilung. Über den Schrank und seine Geschichte hat das Museum auch einen Film erstellt. Er ist in der Reihe "Streifzüge durch das Fränkische-Schweiz-Museum" auf dem YouTube-Kanal des Museums veröffentlicht.

Der Karren mit dem gesamten Aussteuergut rumpelte über die holprigen Straßen Muggendorfs. Anna Mühlhäußer heiratete keinen Dahergelaufenen. Sie, die Wirtstochter, ehelichte den verwitweten Müller Konrad Daum. Die Dorfbewohner konnten sich von ihrem Wohlstand mit einem Blick auf den übervollen Aussteuerkarren überzeugen: Bettlaken und Tücher, Möbel und der große eintürige Schrank aus der Werkstatt von Georg Heinrich Will und noch vieles mehr. Staunend war allen Beteiligten klar: Anna aus Muggendorf war offenbar eine außerordentlich gute Partie. Müller und Gastwirt gehörten zu den finanzkräftigsten Berufen auf dem Dorf.

Noch heute finden sich Bauernschränke in Haushalten. Im Laufe der Geschichte haben sich in den Regionen verschiedene Formen und Bemalungen durchgesetzt. In der Fränkischen Schweiz waren florale Motive und Kassetten sehr beliebt. Die Schränke und andere Möbel brachte die Braut mit ihrer Aussteuer in die Ehe.

Meist datieren die Schränke in das 19. Jahrhundert. Der Schrank aus Muggendorf gehört mit seinen jetzt über 300 Jahren zu den ältesten Stücken aus der Region. Der große Schrank trägt die Inschrift "Anna Mühlheuserin 1714." Die Familie von Anna - ihr gehörte der "Goldne Stern" in Muggendorf - gab den Auftrag für den Schrank an den Schreinermeister Georg Heinrich Will. Dieser betrieb in Muggendorf eine Schreinerei auf allerhöchstem Niveau, aus der mehrere überlieferte Möbelstücke stammen. Es ist bislang die älteste nachweisbare Schreinerei in der Fränkischen Schweiz. Nach seinem Tod gab es allerdings niemanden, der an seine Qualität heranreichte. red