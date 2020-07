Bauern können Brachflächen eher für Futterpflanzen nutzen

Wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Schweinfurt mitteilt, ist wegen der Frühjahrstrockenheit, insbesondere im Norden Bayerns, ab dem heutigen 1. Juli die Nutzung von brachliegenden Flächen als ökologische Vorrangflächen (ÖVF) sowie von sonstigen Bracheflächen für Futterzwecke in der Tierhaltung erlaubt. Das gilt für landwirtschaftliche Flächen in ganz Franken sowie in einzelnen anderen Landkreisen in Bayern. Bei Flächen außerhalb Bayerns ist eine vorherige Genehmigung des AELF nötig. Die Behörde in Schweinfurt ist auch für den Landkreis Haßberge zuständig und betreibt eine Geschäftsstelle in Hofheim.

Neu im Jahr 2020 ist laut Amt, dass Landwirte die frühere Nutzung beim zuständigen AELF unbedingt vorher formlos mit der Benennung der betroffenen Feldstücke melden müssen, wenn die Futternutzung der Bracheflächen bereits vom 1. bis 15. Juli erfolgt. Die Meldung kann auch im iBALIS über die neue Mitteilungsfunktion im Antrag erfolgen.

Die Flächen gelten nach den Vorgaben der EU dann im Rahmen der Greeningvorgaben zwar weiterhin als ÖVF, jedoch hinsichtlich der Anbaudiversifizierung nicht mehr als Bracheflächen (Kulturcode K40), sondern als Flächen mit Gras oder Grünfutterpflanzen (Kulturcode K36). Dies kann für einzelne Betriebe bei der Anbaudiversifizierung zu einem Verstoß und damit zu einer Kürzung der Greening-Prämie führen, wenn die Vorgaben zu den Anteilen der Kulturcodes nicht mehr eingehalten sind (siehe das gelbe Merkblatt zum Mehrfachantrag 2020). Wer hiermit Probleme hat oder Schwierigkeiten vermutet, sollte die Futternutzung erst ab 16. Juli vornehmen, rät das Amt in Schweinfurt; dann erübrigt sich auch für Flächen in Franken die vorherige Meldepflicht ans AELF.

Sofern die Fläche in KULAP oder VNP-Maßnahmen einbezogen ist, sind die entsprechen-den Auflagen der Maßnahmen einzuhalten. Im Zweifelsfall sollten Landwirte bei ihrem Fördersachbearbeiter in der Behörde nachfragen. red