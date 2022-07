Die heimische Wirtschaft sucht dringend Fachkräfte. Aus diesem Grund lud der Geschäftsführer der Fa. ASK Schüler des Beruflichen Schulzentrums zum Baustellenfrühstück ins Goldene Feld ein. Die Kulmbacher Traditionsfirma präsentierte die dortige Großbaustelle, erläuterte Details und brachte Schülern des Beruflichen Schulzentrums aus dem Bereich Berufsvorbereitung, Technikern, aber auch Fachoberschülern und Schülern der Mittelschulen Berufe aus dem Sektor Tiefbau näher.

Großes Interesse zeigten die Schüler an den Maschinen, die bei der Mega-Baumaßnahme am Goldenen Feld zum Einsatz kamen. Beim Baustellenfrühstück ging es darum, Einblicke in sonst unbekannte Berufsfelder zu gewähren und die Kontaktaufnahme zu erleichtern. so