Am Dienstag, 6. Oktober, findet um 14 Uhr eine Sitzung des Bauausschusses im Mehrzweckraum der Adam-Riese-Halle statt. Dabei werden folgende Bauanträge behandelt: Anbau eines überdachten Freisitzes am bestehenden Anwesen in der Johann-Dientzenhofer-Straße 5 in Bad Staffelstein; Errichtung eines Balkons am Anwesen Oberer Mühlbach 18a in Uetzing; Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in Nedensdorf 8a; Errichtung einer Stützmauer Am Baumfeld 28 in Horsdorf; Neubau einer Lager- und Maschinenhalle in Horsdorf (Nähe Am Baumfeld 34a); Aufstockung des bestehenden Wohnhauses im Ellenweg 4 in Romansthal; Neubau eines Einfamilienwohnhauses im Georgenring 7 in Unterzettlitz; Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern mit fünf bzw. elf Wohneinheiten An der Schwedenleite 2 und 4 in Bad Staffelstein. Außerdem liegen dem Gremium ein Antrag auf Vorbescheid über Anhebung und Sanierung des Dachstuhls sowie Fassadenneugestaltung am bestehenden Wohnhaus in der Wiesnergasse 2 in Horsdorf und eine Bauvoranfrage über die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Carport in Frauendorf vor. red