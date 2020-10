Die nächste Sitzung des Bau-, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Kronach findet am Donnerstag, 8. Oktober, um 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Dabei beschäftigt sich das Gremium mit folgenden Bauvorhaben: Neubau eines Carports in der Bergstraße 12 in Ziegelerden; Errichtung eines Einfamilienhauses in Mostrach; Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in Seelach; Neubau von drei Fertiggaragen in Höfles; Antrag auf Vorbescheid: Neubau eines Bungalows im Brunnschrott 8 in Gehülz; Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung eines Sichtschutzzaunes in der Nikolaus-Schmidt-Straße 3 in Kronach; Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung eines Carports mit Abstellraum im Äußeren Ring 44 in Kronach; Nutzungsänderung eines Ausstellungsraums zum Trauer- und Gedenkraum mit Sargausstellung in der Nalser Straße 41 in Kronach; Nutzungsänderung zu Sport- und Mehrzweckhalle, Breitenloh 104 in Gehülz. red