Bauausschuss besichtigt Uetzinger Kinderhaus

Am Dienstag, 7. Juli, findet um 14 Uhr

eine Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses im Mehrzweckraum der Adam-Riese-Halle statt. Bei den Ortsbesichtigungen in Uetzing geht es um die Baufortschritte zum Neubau eines Gruppenraumes im Kindergarten, dem Neubau des Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses sowie der Sanierung des Schulgebäudes mit Erweiterung des Hortes. Folgende Bauanträge liegen dem Gremium vor: Umbau und Erneuerung des Dachgeschosses des Wohnhauses Hirtengasse 9 in Bad Staffelstein; Anbau eines Kaltwintergartens an ein bestehendes Wohnhaus in der Lahmer Straße 7 in Serkendorf; Neubau eines Einfamilienwohnhauses und Doppelgarage im Georgenring 12 in Unterzettlitz; Neubau eines Einfamilienwohnhauses Am Kommbühl 2 in Bad Staffelstein; Anbau einer Terrassenüberdachung am bestehenden Wohnhaus in der Kaiser-Lothar-Straße 31 in Bad Staffelstein; Neubau eines Dreifamilienhauses mit Garagengebäude und einer Wohnmobilgarage Nähe Schollergasse in Wolfsdorf; Rückbau einer Satteldachgaube und Neubau einer Schleppgaube im Pilgerweg 15 in Wolfsdorf; Neubau eines Mehrfamilienhauses Nähe Staffelsteiner Straße in Schönbrunn; Sanierung und Umbau eines Wohnhauses mit Nebengebäude zu zwölf abgeschlossenen Wohneinheiten in der Lichtenfelser Straße 23 in Bad Staffelstein. Außerdem beschäftigt sich das Gremium mit folgenden Anträgen: Vorbescheid über Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Gemarkung Uetzing; Verlängerung des genehmigten Bauantrages zum Einbau einer Wohnung in das bestehende Nebengebäude in der Bamberger Straße 31a in Bad Staffelstein.

Bei den Bauvoranfragen geht es um die Errichtung von drei Einfamilienhäusern mit Garage und Abstellraum in Unnersorf (Nähe Neubanz); Errichtung eines Einfamilienhauses in Schwabthal; Errichtung eines Einfamilienhauses Nähe Am Brunnsteig 29 in Loffeld; Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Schönbrunner Weg zur Errichtung eines Sichtschutzzaunes in der Annaberger Straße 1 und 1a in Bad Staffelstein. red