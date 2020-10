Die nächste Bau- und Umweltausschusssitzung der Gemeinde Altenkunstadt findet am Dienstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Folgende Bauanträge und -voranfragen werden dabei behandelt: Errichtung eines Wohnhauses mit Garage in der Pommernstraße 9 in Altenkunstadt; Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Carport und Heizcontainer im Waldweg 14 in Maineck; Sanierung und Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses und Umnutzung in zwei Wohneinheiten Am Buchholz 8 in Baiersdorf; Neubau einer Doppelgarage in der Klosterstraße in Altenkunstadt; Errichtung einer Hausmeisterwerkstatt sowie Umsetzen und Versetzen von bestehenden Betonfertigteilgaragen und Neugestaltung des Parkplatzes der Raiffeisenbank Obermain Nord eG in der Gerbergasse 6 in Altenkunstadt; Errichtung eines Einfamilienwohnhauses im Hetzenweg 11 in Woffendorf; Bauvoranfrage zur Errichtung von Einfamilienwohnhäusern in der Altenkunstadter Straße 47 in Baiersdorf; Errichtung von Pkw-Stellplätzen, Schutzzäunen, Schutzhecken für Kleintiere und Anlegen einer Bodenbrüterfläche in Zeublitz; Antrag auf Fällung des Kastanienbaumes auf Höhe Lichtenfelser Straße 2 in Pfaffendorf. red