Am Unteren Steinberg in Garitz wurden bei Starkregen Schotter und Schlamm vom Feldweg, der Grünfläche und der Ackerfläche über die Betonmulde auf die angrenzende Straße und ins Baugebiet geschwemmt, wie die Stadt Bad Kissingen informiert. Das führte nach Regengüssen regelmäßig zu einem hohen Reinigungsaufwand. In der vergangenen Woche wurde der Asphalt aufgeschnitten. Zwischen Flurweg und Straße wird ein neues Einlaufbauwerk mit einem Gitterrost eingesetzt, das Regenwasser und Schlamm aufnehmen wird. Die neue Rinne wird an den Abwasserkanal angeschlossen, damit das Regenwasser über den Kanal abgeleitet wird. Die Firma Burger Bau ist mit den Arbeiten beauftragt und beginnt nun mit den eigentlichen Bauarbeiten. Auch ein Gasschieber und Wasserhydrant werden versetzt. Die Fertigstellung der Entwässerungsrinne ist bis Ende des Jahres geplant. red