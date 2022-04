Bei der Sitzung des Bau-, Forst- und Umweltausschusses Hammelburg am Montag, 4. April, wird über verschiedene Bauangelegenheiten sowie die Auftragsvergabe für den Um- und Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Obereschenbach beraten. Beginn ist um 18 Uhr im Sitzungssaal im Kellereischloss. Für Teilnehmer an der Sitzung gilt die 3G-Regel. sek