Gegen Langeweile bietet das Spielzeugmuseum Neustadt ein vielfältiges Mitmach-Sortiment als Pfingstferienprogramm to go an. Dabei geht es um das Thema "Unser Wetter und Klima". Die Ferienspaß-Tüte bietet alles, was man für abwechslungsreiche Ferien daheim braucht. Was es mit dem Wetter und Klima auf sich hat, bringt das Museum auf kreative und spielerische Weise den Kindern näher. Die Ferienspaß-Tüte bestellt man einfach im Spielzeugmuseum vor, entweder telefonisch unter 09568/5600 oder per E-Mail an: info@spielzeugmuseum-neustadt.de. Außerdem gibt es noch die "Bastelspaß-Tüte für Groß und Klein", die bis auf Schere, Kleber und Stifte alle benötigten Materialien enthalten um ein "Buntes Windrad" sowie "Puzzle und Kreisel" zu basteln. Foto: Spielzeugmuseum