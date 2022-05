Seit Beginn der diesjährigen Freizeitbus-Saison kommen im Kreuzbergbus-Verkehr zwei neue und zudem barrierefreie Fahrzeuge zum Einsatz, mit denen der Fahrkomfort für die Fahrgäste deutlich erhöht wird, teilt der Landkreis Rhön-Grabfeld in einer Pressemeldung mit. Es handelt sich um Kleinbusse, die über acht Fahrgastsitzplätze verfügen. Im Unterschied zu anderen Kleinbussen gewähren sie mehr Kopffreiheit und ermöglichen so einen aufrechten Ein- und Ausstieg. Zusätzlich verfügen sie über eine Klapprampe für Rollstühle und erfüllen damit entscheidende Anforderungen an die Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), heißt es weiter.

Heiner Geis vom Busunternehmen Omnibusverkehr Bischofsheim GmbH (OVB) hat die beiden Fahrzeuge in Eigeninitiative angeschafft und setzt sie ab sofort im Kreuzbergbus-Verkehr ein.

Beim Kreuzbergbus handelt es sich um einen Bedarfsverkehr, der nach vorheriger Bestellung die Orte Bischofsheim, Oberelsbach und Sandberg mit dem Kreuzberg verbindet. Mit diesem vom Landkreis initiierten Angebot wird auch die Haltestelle direkt am Kloster Kreuzberg erreicht, die herkömmliche Linienbusse nicht anfahren können. Der Kreuzbergbus ist ganzjährig unterwegs und fährt auch an Werktagen. red