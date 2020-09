Einen ganz besonderen Anlass durfte Apotheker Christian Redmann, Inhaber der Stadtapotheke in Ebermannstadt, in der vergangenen Woche in seinem Team feiern: Seine Mitarbeiterin Barbara Stähr feierte ihr Dienstjubiläum für 50 Jahre.

Als junges Mädchen hatte Barbara Stähr 1970 ihre Ausbildung in der Stadtapotheke als PKA, sprich: Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, beim damaligen Apotheker Wolfgang Morys begonnen und hat als einzige Mitarbeiterin bis heute "die Stellung in der Apotheke gehalten".

Christian Redmann dankte seiner Mitarbeiterin für ihre immerwährende Loyalität, die ihm damals, im Jahr 2013, als er die Apotheke von seinem Vorgänger übernahm, als jungem Chef Ruhe, Sicherheit und Routine in sämtlichen Abläufen nahebrachte. Viele Veränderungen gab es in dieser Zeit nicht nur im medizinischen Bereich, und Barbara Stähr trug dies all die Jahre geduldig und interessiert mit.

Drei Chefs und vermutlich mehr als 20 Kolleginnen hat Barbara Stähr in dieser Zeit kennengelernt und ist dankbar für das gute Betriebsklima all die Jahre. Heute hilft sie noch immer gerne trotz Rentenbeginn regelmäßig aus, wenn Bedarf besteht.

In ihrer Freizeit kümmert sich Barbara Stähr als Pfarrgemeinderatsvorsitzende um die Belange in der und um die St.-Anna-Kirche in Weilersbach und betreut seit 1991 liebevoll und ehrenamtlich die Kapelle "Heidebrünnel" (Maria-Hilf-Kapelle) am Rande des Auerbergwaldes in Weilersbach. red