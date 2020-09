2007 haben die Vereinten Nationen den 15. September zum internationalen Tag der Demokratie erklärt. Die Koordinierungs- und Fachstellen der "Partnerschaft für Demokratie" in Stadt und Landkreis Coburg wollen nächste Woche auf dieses Datum hinweisen. Zum einen wird am Rathausbalkon ein Banner entrollt, dass "Demokratie nicht nur im Rathaus, sondern mit jedem Einzelnen stattfindet", wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die "Partnerschaft für Demokratie" organisiert außerdem eine Demokratiekonferenz, diesmal verbunden mit einer Baumpflanzung. Am Freitag, 2. Oktober, 16 Uhr, soll im Hofgarten eine Sommerlinde als "Baum der Demokratie" gepflanzt werden. Ihren Platz wird sie unterhalb des Naturkunde-Museums erhalten. Im Anschluss an die Baumpflanzung soll ein Zeitzeugengespräch stattfinden, das die Zeit vor und nach der Wende in der DDR im Herbst 1989 thematisiert. Wer dabei sein will, sollte sich bis 25. September bei Anna-Lena Hänel von "Partnerschaft für Demokratie" anmelden (Telefon 09561/882557, E-Mail: demokratie@vhs-coburg.de).

Die "Partnerschaft für Demokratie" wird vom Bund finanziert und kann örtliche Projekte zur Demokratieförderung finanziell unterstützen. Anträge können noch bis Ende September gestellt werden. Mehr dazu unter www.coburg-ist-bunt.de. red