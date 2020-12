In Sachen Wirtschaftskriminalität ist 2020 ein denkwürdiges Jahr: Mindestens fünf Jahre lang soll der Vorstand des Zahlungsdienstleisters Wirecard in einem Fall von "gewerbsmäßigem Bandenbetrug" Banken und Investoren systematisch belogen haben - bis zum Insolvenzantrag im Juni.

Die juristische Aufarbeitung wird aller Voraussicht nach länger als fünf Jahre dauern. An erster Stelle stehen die strafrechtlichen Ermittlungen. Deren Abschluss ist nicht in Sicht, wie Oberstaatsanwältin Anne Leiding sagt, die Sprecherin der Münchner Ermittlungsbehörde. Wie viele Beschuldigte es mittlerweile sind, enthüllt Leiding nicht - deren Zahl "ändert sich ständig".

Mit einem mutmaßlichen Schaden von über drei Milliarden Euro ist die Bilanzmanipulation beim früheren Dax-Konzern Kandidat für den größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte. Bisheriger Rekordhalter ist das badische Unternehmen Flowtex, das in den 1990er Jahren mit dem Verkauf nicht existenter Spezialbohrmaschinen zwei Milliarden Euro erschwindelte. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat ihr mit Wirecard befasstes Personal seit dem Sommer nahezu verdoppelt: von sechs Ermittlern im August auf derzeit zehn. Ende Januar wird sich entscheiden, ob Ex-Vorstandschef Markus Braun auf freien Fuß kommt. Nach einem halben Jahr in Untersuchungshaft steht der Haftprüfungstermin bevor.

Zusätzlich kompliziert werden die Ermittlungen dadurch, dass wesentliche Schauplätze in Dubai und in Südostasien liegen. "Wir haben zahlreiche Rechtshilfeersuchen gestellt und europäische Ermittlungsanordnungen beantragt", sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Hauptvorwurf ist, dass die Wirecard-Chefetage spätestens 2015 beschlossen haben soll, die Bilanzen mit Scheingeschäften aufzublähen. Wirecard hat Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Anwälte der Manager haben sich bislang nicht inhaltlich zu den Vorwürfen geäußert, auch Vorstandschef Braun persönlich sagte dazu bei seiner Vernehmung im Untersuchungsausschuss des Bundestags nichts. Noch sehr viel länger dauern als das Strafverfahren könnte die Entschädigung der Gläubiger. Große Insolvenzverfahren können insbesondere in Betrugsfällen außerordentlich lang dauern. Bei Flowtex waren es zwei Jahrzehnte.

Bis zur Wirecard-Gläubigerversammlung im November hatten Banken, Investoren, Geschäftspartner und Aktionäre insgesamt 12 Milliarden Euro an Forderungen angemeldet. Das ist noch lange nicht das Ende. "Derzeit erreichen uns täglich noch weitere Forderungsanmeldungen", sagt ein Sprecher von Insolvenzverwalter Michael Jaffé. "Schon die Erfassung der mittlerweile zehntausendfach eingegangenen Anmeldungen wird noch Monate dauern. Bis wann deren Prüfung abgeschlossen sein wird, lässt sich daher derzeit nicht verlässlich sagen." Forderungen kommen nicht nur von Banken, Investoren und Geschäftspartnern. Die Verluste der Wirecard-Aktionäre sind noch viel größer als der mutmaßliche Betrugsschaden: Die Wirecard-Papiere haben innerhalb von zwei Jahren über 20 Milliarden Euro eingebüßt.

Von Wirecard wird am Ende wenig bleiben. Der Insolvenzverwalter hat das Kerngeschäft, zu dem auch die meisten deutschen Mitarbeiter gehören, bereits an die spanische Bank Santander verkauft. Bei der Wirecard AG und mehreren Tochtergesellschaften verbleiben lediglich einige Angestellte in den Abwicklungsteams. dpa