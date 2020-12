Als "ein wichtiges und sachkundiges Werk zur Coburger Geschichte" stellt die Initiative Stadtmuseum Coburg den Band 10 aus der Reihe Coburger Stadtgeschichte dar. In dem Buch, das heute zum Preis von 18 Euro in den Buchhandlungen zum Verkauf steht, geht es um die Anfänge der Industrialisierung in der Residenzstadt, die hier erstmals in einer Zusammenschau nachvollziehbar dargestellt sind. Herausgegeben wird der Band von Rupert Appeltshauser und Gerhard Eckerlein. Es enthält Beiträge von Appeltshauser, Eckerlein, Winfried Bohley, Hubertus Habel, Thorsten Kotschy und Robert Schäfer.

Der Titel lautet "Residenz im Wandel. Auf dem Weg ins Industriezeitalter". Das Titelfoto zeigt eine Wasserkraftmaschine der Firma Lasco um 1869 - Vorläufer der Lasco-Kaplan-Turbine.

Ins Wanken geraten

Warum befassen sich die Autoren mit der Industrialisierung der Vestestadt? Einzeluntersuchungen zu einigen Aspekten des Themenbereiches lägen zwar vor, heißt es in der Mitteilung. Was aber bisher gefehlt habe, sei eine gut nachvollziehbare und reich bebilderte Zusammenschau. "Residenz", dieser Begriff stehe nicht nur für den Glanz eines Herrschersitzes, sondern auch für Beschaulichkeit und die Vorstellung eines durch Traditionsbindung wohl geordneten sozialen Kosmos. Durch die Ideen der Aufklärung, verstärkt aber durch die im 19. Jahrhundert einsetzende Industrialisierung mit ihren sozialen und politischen Folgen, sei diese diese Begriffswelt zunehmend ins Wanken geraten. Die Schrift stelle sich die Aufgabe, diesen spannenden Prozess des Wandels im Rückgriff auf ein vielfältiges Bild- und Quellenmaterial am Beispiel einer typischen Residenzstadt wie Coburg zu verfolgen - mit allen Problemen und Rückschlägen, aber auch mit den großen Erfolgen auf dem Gebiet der Technik, des Sozialwesens, der Bildung und der demokratischen Erneuerung. "In ihrer exemplarischen Zielsetzung kann sie damit auch als kleines Bilder- und Textbuch zur Allgemeingeschichte unseres Landes verstanden werden", schreibt Rupert Appeltshauser in der Pressemitteilung.

Publiziert wurde die Schrift im Erich Weiß Verlag Bamberg. Ohne die freundliche Unterstützung der Firma Lasco Umformtechnik GmbH und der Niederfüllbacher Stifung wäre ein Buch dieses Zuschnitts zum angebotenen Preis nicht möglich gewesen, heißt es abschließend. red