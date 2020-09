Vom 17. bis 27. September veranstaltet das Kulturamt der Stadt Bamberg den "Nachsommer" an der Erba-Spitze. Die Veranstaltungsreihe ist das Ergebnis der Spendenaktion "Köpfe für Kultur", initiiert von Bürgermeister Jonas Glüsenkamp und Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar. Ihr Anliegen ist es, Kulturschaffenden aus Bamberg und Umgebung nach der langen Zeit der Corona-Einschränkungen wieder Auftritts- und Einnahmemöglichkeiten zu bieten.

Über zehn Tage hinweg bespielen verschiedene Bamberger Bands, Ensembles und Einzelkünstler die Open-Air-Bühne an der Inselspitze. Die Stadt Bamberg bittet in einer Pressemitteilung schon jetzt alle Anwohner um Nachsicht für eventuelle Beeinträchtigungen durch die Veranstaltungsreihe. Um die Nachtruhe zu sichern, enden alle Veranstaltungen bereits um 21.30 Uhr.

Teilweise schon ausverkauft

Eintritts- und Einlasskarten für den "Nachsommer" gibt es im Bamberger Stiftsladen in der Hauptwachstraße und in der Buchhandlung Collibri. Einige Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Konzert von "Dr. Umwuchts Tanzpalast" und "Bambägga" sowie die Kooperationsveranstaltungen mit Kontakt - Das Kulturprojekt und Bamberger Festivals e.V. sind bereits ausverkauft bzw. die Einlasskarten vergriffen. Interessierte können sich unter www.koepfe-fuer-kultur.de über das Programm informieren und nachfragen, ob und wo noch Restkarten für die gewünschte Veranstaltung verfügbar sind. Das Veranstaltungsgelände ist nicht bestuhlt, deshalb werden die Besucher gebeten, gegebenenfalls Kissen, Decken oder Klappstühle mitzubringen. Zur Erba-Spitze gelangt man auf dem Weg entlang des RMD-Kanals, dort ist nahe der Pyramidenwiesen aber auch ein Fahrradstellplatz ausgewiesen. Autos können in der Tiefgarage an der Universität abgestellt werden.

Hygienekonzept beachten

Auch an der Erba-Spitze gelten natürlich die bekannten Corona-Regeln. Das Kulturamt bittet alle Gäste unter anderem: "Lassen Sie sich gegenseitig viel Raum und halten Sie im Gehen, Stehen und Sitzen mindestens eineinhalb Meter Abstand. Ein Lächeln schafft Verbindung, wenn Umarmen und Händeschütteln aktuell zu vermeiden sind. Nutzen Sie die Desinfektionsspender und tragen Sie außerhalb Ihres festen Sitzbereichs eine Maske beim Ein- und Auslass, wenn Sie sich Essen und Getränke holen oder beim WC-Besuch. Maximal zehn Personen aus Familien oder befreundeten Haushalten dürfen auch ohne Einhaltung des Sicherheitsabstandes zusammensitzen. Leider ist in Corona-Zeiten das Mittanzen und Mitsingen aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht möglich, aber zeigen Sie den Mitwirkenden Ihre Begeisterung stattdessen durch kräftiges Applaudieren, Mitklatschen oder Schnipsen." red