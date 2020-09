"Wie lange wird die Corona-Pandemie andauern?", "Warum wird mit der Zeit das Wetter auf der Erde immer extremer?", "Wiederbeleben - Wie viel Zeit hat man, um Leben zu retten?" - so vielfältig die Themen der diesjährigen Runde des Wettbewerbs "Jugend präsentiert" sind, haben sie doch alle zwei Dinge gemeinsam: Sie beantworten eine Frage des diesjährigen Wettbewerbsthemas "Zeit" und finden alle erstmals als Online-Präsentationen statt. Jetzt stehen die 20 besten Präsentationen fest. Unter den Top 20 ist auch Lukas Hein aus der 11. Klasse des Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Gymnasiums mit seiner Präsentation zum Thema "Wie funktionieren eigentlich Stauzeitrechner?". Damit setzten sich die Besten gegen 115 Mitbewerber durch, welche sich für die Vorrunde des Bundesfinales qualifiziert hatten. In einer weiteren Runde an diesem Wochenende stellt sich Lukas Hein im Wettbewerb um den Bundessieg erneut der Jury. Auch das Publikum hat eine Stimme: Vom 28. September bis 3. Oktober sind die Präsentationen unter www.jugend-präsentiert.de zur Abstimmung über den Publikumspreis für die Öffentlichkeit einsehbar. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr bundesweit 5500 Schüler am Wettbewerb beteiligt, der von der Initiative Wissenschaft im Dialog ins Leben gerufen wurde. Mit "Jugend präsentiert" werden die Präsentationskompetenzen von Schülern vor allem im naturwissenschaftlich-mathematischen Unterricht gefördert. red