Bei den bayerischen Hindernismeisterschaften für die Schüler in Ingolstadt stellten sich von der LG Bamberg die Zwillinge Anna und Julia Barth sowie Jule Lindner dieser Herausforderung und starteten über die Strecke 1500 m Hindernis. Die Höhe der Hindernisse ist mit 76,2 Zentimeter die gleiche wie die bei den erwachsenen Frauen. Das Bamberger Trio erreichte in der Altersklasse W14 einen Dreifach-sieg. Es gewann Anna Barth in ausgezeichneten 5:17,84 Minuten vor ihrer Zwillingsschwester Julia, die sich mit 5:22,80 Minuten ganz knapp vor Jule Lindner, die 5:22,82 Minuten erreichte, behauptete. Die drei Läuferinnen waren damit auch schneller als die komplette ältere Altersklasse W15. Mit den erreichten Laufzeiten setzte sich das Trio auch an die Spitze der deutschen Bestenliste in ihrer Altersklasse für diese Strecke. red