19 Azubiteams aus Oberfranken bewarben sich mit einem Videoclip beim Azubi-Video-Contest, den die IHK für Oberfranken Bayreuth bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben hat. Platz 2 belegten die Azubis des Bamberger Unternehmens Kaspar Schulz, die aus der Hand von IHK-Präsidentin Sonja Weigand und IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner den "Victor", Urkunden und ein Preisgeld erhielten.

War es die außergewöhnliche Idee, eine junge Frau zu begleiten, die sich für einen typischen Männerberuf entschieden hat? Oder war es der deutlich erkennbare Spaß, den das Azubi-Contest-Team beim Drehen hatte? Oder lag es daran, dass man sich beim Clip fühlte, wie mittendrin in der Handlung? Geht es nach der fünfköpfigen Jury mit IHK-Vizepräsident Jörg Lichtenegger an der Spitze, fand alles seinen Niederschlag in der Bewertung.

Weigand und Hohenner überreichten den Mitwirkenden den verdienten Victor und die Urkunden für den zweiten Platz beim IHK-Azubi-Video-Contest. "Ich bin stolz und freue mich, dass es in unserer Region so tolle Unternehmen gibt, denen die Ausbildung des Nachwuchses derart am Herzen liegt", betont Weigand. Eine besondere Herausforderung war es, den Contest im Corona-Jahr 2020 zu realisieren, so Hohenner. Ein dreißigminütiger Film kann natürlich eine Gala wie vor drei Jahren nicht ersetzen. Hohenner: "Die vielfältige und durchweg positive Resonanz hat aber gezeigt, dass mit dem TVO-Film eine exzellente Lösung für den Azubi-Video-Contest gefunden wurde." red