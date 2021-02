In Gaustadt gibt es in der Passionszeit wieder Alltagsexerzitien. Menschen nehmen sich pro Tag eine halbe Stunde mehr Zeit für Gott und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Corona hat die Form der Treffen verändert. Sie finden jetzt in der Kirche statt unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Der persönliche Austausch geht nur noch in Zweiergruppen oder digital. Das Thema der diesjährigen Exerzitien: "Zwischenräume". Die Leitung haben Schwester Maria Uttenreuther und Pfarrer . i.R. Wilfried Geyer. Das erste Treffen ist am Dienstag, 23. Februar, in St. Matthäus. Anmeldung bis 14. Februar bei den Pfarrämtern. red