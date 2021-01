Weil sie auf schneebedeckter Fahrbahn zu flott unterwegs war, kam am Dienstagabend die 19-jährige Fahrerin eines Ford auf der A 70 in Richtung Bayreuth ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke, bevor sie quer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Kurz zuvor war in Gegenrichtung einer 26-jährigen VW-Fahrerin das gleiche Missgeschick passiert, als sie beim Fahrstreifenwechsel nach einem Überholvorgang in die Außenschutzplanke schlitterte. Hier entstand Sachschaden von rund 3500 Euro.