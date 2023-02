Die letzten Abendvorstellungen der Uraufführung „Tiefer Grund“ von Björn SC Deigner auf der Studiobühne finden am Sonntag und Donnerstag, 19. und 23. Februar, jeweils um 20 Uhr statt. Das Auftragswerk wurde eigens für das E.T.A.-Hoffmann-Theater geschrieben und von Intendantin Sibylle Broll-Pape inszeniert.

Die beiden Hauptrollen verkörpern Barbara Wurster und Florian Walter. In dem Stück geht es um ein doppeltes Trauma: Was ist, wenn man das eigene Kind nicht nur verloren, sondern es auch noch Schuld auf sich geladen hat?

Im Anschluss an die letzte Vorstellung findet ein Nachgespräch mit den Beteiligten der Produktion und der Leitenden Dramaturgin Petra Schiller in der Treffbar statt. Karten gibt es an der Theaterkasse und auf theater.bamberg.de. red