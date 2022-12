Die Tradition der Weihnachtsvisite in den Kliniken der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg ( GKG ) musste leider auch in diesem Jahr pandemiebedingt entfallen. Während Landrat Johann Kalb , Geschäftsführer Udo Kunzmann und die Chefärzte die Patientinnen und Patienten in der Regel persönlich auf den Stationen besuchen, bleibt in diesem Jahr erneut nur ein ferner Genesungswunsch.

Ebenfalls ist es in den vergangenen Jahren bei der GKG zur Tradition geworden, in der Vorweihnachtszeit eine Spende an eine gemeinnützige Institution in der Region zu übergeben. So kann sich in diesem Jahr der Verein „Bücherschnauze“ über 500 Euro freuen.

Der Verein besteht aus ehrenamtlichen Teams, zu denen immer ein ausgebildeter Lesehund gehört. Wöchentlich besuchen sie ausgewählte Schulen in Stadt und Landkreis und bieten Leseeinheiten an, bei denen Kinder mit einer Leseschwäche, mit Migrationshintergrund oder emotionalen Blockaden den Hunden vorlesen. red