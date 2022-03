Das Theater im Gärtnerviertel bietet am 29. März eine Zusatzvorstellung der „ Dreigroschenoper “ von Bertolt Brecht nach John Gays „The Beggar’s Opera“ und der Musik von Kurt Weill an. Beginn ist um 19.30 Uhr in der großen Halle der Malerwerkstatt der Handwerkskammer für Oberfranken, Hertzstraße 24 A. . Karten gibt es beim BVD, Langestraße 39/41, Telefon 0951/9808220, und bei Betten Friedrich, Obere Königstraße 43, Tel. 0951/27578). red