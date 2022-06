Am 16. Juni feiert die Welt – nicht nur die Iren – den Bloomsday, denn an diesem Tag des Jahres 1904 stromerte, nach dem Willen des Schriftstellers James Joyce , Mr. Leopold Bloom durch die Nacht, die Kneipen und Bordelle von Dublin.

Auf den Spuren Blooms begeben wir uns auf eine Odyssee durch den Bamberger Hain. Der „Bloomsday in Bamberg “ findet als literarischer Spaziergang im Freien statt.

Frank Piontek (Bayreuth) wird am Abend des Bloomsdays aus dem Ulysses lesen, auch weil Hans Wollschläger , der Übersetzer des Meisterwerks, jahrzehntelang in der Stadt an der Regnitz gelebt und gearbeitet hat. Treffpunkt für den Literarischen Spaziergang ist um 19 Uhr am Bootshaus im Hain, Mühlwörth 18a, in Bamberg . red