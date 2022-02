Die LAG Region Bamberg e. V. lädt alle interessierten Bürger aus dem Landkreis Bamberg zur Zukunftskonferenz am Freitag, 25. Februar, ein. Die LAG ist aktuell dabei, die Lokale Entwicklungsstrategie (LES) im Rahmen des Leader-Programms fortzuschreiben. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht daher der Entwurf von Vorstellungen für eine zukunftstaugliche Regionalentwicklung: Wie kann unsere Region Bamberg widerstandsfähiger und krisenfest werden? So die Leitfrage der Zukunftskonferenz. Bedingt durch die Pandemie findet die Veranstaltung online statt, und zwar am Freitag von 16 bis circa 19 Uhr.

Um Anmeldung bis zum Dienstag, 22. Februar, per E-Mail an leader@lra-ba.bayern.de wird gebeten. Nach der Anmeldung erhält man einen Zugangslink. red