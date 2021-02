Weil er auf der A 73 im Einfahrtsbereich der Anschlussstelle Hirschaid zu schnell unterwegs war, kam am Sonntagabend ein 26-jähriger BMW-Fahrer mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte in die Außenschutzplanke. Der Sachschaden an Fahrzeug und Schutzplanke summiert sich auf rund 3600 Euro.