Hans Thomann, Geschäftsführer des Musikhaus Thomann in Treppendorf bei Burgebrach, gewährte über 120 Mitgliedern und Freunden des Wirtschaftsclubs Bamberg einen exklusiven Einblick in sein Lebenswerk. Selbst als Mensch ohne einen großen Hang zur Musik bekomme man beim Gang über den Campus des Musikhaus Thomann einen Eindruck davon, was das Unternehmen so besonders mache, heißt es in einer Pressemeldung des Wirtschaftsclubs. Aus den Studios würden Töne von Gitarre und Klavier klingen, der Chef pflege den ungezwungenen Kontakt mit allen und strahle Bodenständigkeit aus.

Seit knapp 70 Jahren verkauft das Unternehmen Musikinstrumente, Equipment und Zubehör. Angefangen als kleines Familienunternehmen im Jahr 1954 habe Hans Thomann senior seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und neben dem eigenen Bauernhof einen Musikladen eröffnet. Schon mit zwölf Jahren habe er seinen Sohn Hans ans Geschäft herangeführt. Thomann junior baute das Unternehmen bis heute zum weltweit größten Musikhändler aus. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich in den 90ern sagte, dass wir nicht mehr als 100 Mitarbeitende werden wollen“, erzählt Hans Thomann. Mittlerweile beschäftigt er mehr als 1600 Mitarbeitende – die meisten davon in Treppendorf . In den 1990er Jahren habe das Unternehmen begonnen, seine Online-Präsenz auszubauen und sei aufgrund seiner Schnelligkeit zum größten Online-Musikhandel weltweit geworden. „Nur so konnten wir bis heute diesen Ruf aufrechterhalten“, weiß Christian Maaß, CDO bei Thomann und vor allem für das Online-Geschäft zuständig. red