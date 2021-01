Das Don-Bosco-Jugendwerk lädt zum diesjährigen Don-Bosco-Fest am Sonntag, 31. Januar, ein. Dieses Jahr in anderer Form, nämlich als Online-Stream, jedoch wie immer von und mit den Kindern und Jugendlichen sowie den Erwachsenen der Einrichtung vorbereitet und mitgestaltet. Alle Veranstaltungen stehen heuer unter dem Leitwort "Von der Hoffnung bewegt!". Im Geiste und zu Ehren des Ordensgründers und Hoffnungsträgers Don Bosco möchte das Don-Bosco-Jugendwerk damit Hoffnungszeichen inmitten einer schwierigen Welt setzen, wie es in der Mitteilung heißt.

Der traditionelle Don-Bosco-Wortgottesdienst wird live und mit vielen Überraschungen per Onlinestream um 10.30 Uhr übertragen. Zudem feiern die Salesianer Don Boscos eine Eucharistiefeier am gleichen Tag um 16 Uhr im Dom, an der Besucher ohne Voranmeldung teilnehmen können. Teilnehmer werden gebeten, FFP2-Masken zu tragen und sich an die derzeit geltenden Hygienevorschriften zu halten. Aufgrund der Corona-Bedingungen können vorher und danach keine direkten Begegnungen stattfinden.

Auch der Zirkus Giovanni kommt online mit über vierzig Artisten ins Wohnzimmer . Er streamt um 15 Uhr eine 45-minütige Gala mit Ausschnitten aus seinem Zirkusarchiv. Zu sehen sind seltene Nummern aus der Premiere des neuen Zirkuszelts 2005 im Teufelsgraben. Zu sehen ist aber auch einzigartige Akrobatik, Balance, Jonglage und Feuerartistik aus den letzten Jahren. red