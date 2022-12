Kinder vom Bamberger Zirkus Giovanni treten am heutigen Freitag live in der Sternstunden-Gala im BR- Fernsehen (ab 20.15 Uhr) auf. Die Truppe der jungen Artistinnen und Artisten besteht aus Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen.

Vor dem Auftritt stellt ein Beitrag die Einrichtung des Don-Bosco-Jugendwerks näher vor. Seit 1994 setzt es das Medium Zirkus in der (heil-) pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen ein. Sternstunden unterstützt den Zirkus finanziell. Für den Beitrag hat Sternstunden-Moderator Volker Heißmann die Kinder Melody und Fatich, die in einer heilpädagogischen Wohngruppe der Salesianer in Bamberg leben, zu einem Training im Zirkus begleitet.

Sternstunden-Tag

Die Sternstunden-Gala ist krönender Höhepunkt des Spendenmarathons am BR-Sternstunden-Tag. Moderatorin Sandra Rieß und Moderator Volker Heißmann stellen Engagierte vor, die Kindern helfen, sprechen mit prominenten Projektpaten und begrüßen viele musikalische Stars, darunter Rock’n’Roll-Legende Peter Kraus , Yvonne Catterfeld, die Band Dreiviertelblut und Alexander Eder. red