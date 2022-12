Im Büro von Diana Büttner, stellvertretende Amtsleiterin im Zentrum Welterebe, türmen sich in den letzten Tagen riesige Geschenke-Berge. Sie organisiert eine private Weihnachtsaktion städtischer Mitabeiter zugunsten bedürftiger Kinder in der Domstadt.

In Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt sorgt Büttner dafür, dass Kinder aus armen Familien ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Unterstützt wird die Aktion in diesem Jahr von den Auszubildenden des Lehrgangs BA 20 II und dem 79. Studienjahrgang des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Bamberg . Sie haben eine große Sammelaktion gestartet und nun einen Spendenscheck in Höhe von 2300 Euro an das Team des Welterbezentrums überreicht.

„Die Spende ist ein echter Segen“, betont Diana Büttner, denn die Zahl bedürftiger Kinder sei innerhalb eines Jahres von 125 auf 175 Kinder gestiegen. „Mit dem Geld können wir jetzt jeden kleinen und größeren Wunsch der bedürftigen Kinder vom Kleinkind bis zum jungen Erwachsenen erfüllen“, freut sich Büttner.

Die Idee zu dieser Aktion ist im Jahr 2010 auf Initiative einer städtischen Mitarbeiterin entstanden. Mittlerweile gibt es jedes Jahr eine Liste, versehen mit Namen, Alter und Wunsch der Kinder. Die Weihnachtsgeschenke werden dann von Sozialarbeitern in die Familien gebracht. red