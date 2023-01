In Hirschaid waren es Lena, Lukas, Georg und Johanna, die als Heilige Drei Könige um Spenden für notleidende Kinder baten. An vier zentralen Stellen in Hirschaid wurden von Pfarrer Jürgen Dellermann kurze Andachten gehalten und geweihte Papiertüten verteilt, die Weihrauch, Kohle und Kreide und Aufkleber für die Türen enthielten. Die Sternsinger besuchten darüber hinaus nach entsprechender Voranmeldung im Pfarrbüro auch Hirschaider Bürgerinnen und Bürger. Andrea Spörlein