„In der Trauer nicht allein“, unter diesem Motto hat der Hospizverein Bamberg vor zehn Jahren das Trauer-Café in den Räumen der KGH Bamberg , Friedrichstraße 2, eröffnet. Inzwischen kann der Hospizverein auf zehn sehr intensive und erfolgreiche Jahre zurückblicken. Das Trauer-Café wurde von den Trauernden immer gut angenommen. Das Angebot ist eine sehr wichtige, erste Anlaufstelle für Trauernde geworden. Corona hat den Hospizverein letztes Jahr gezwungen, das Café in die Natur zu verlegen und zwar in das „grüne Klassenzimmer“ im Bruderwald. Aber auch diese Alternative musste der Hospizverein aussetzen. Nach einer coronabedingten Pause kann der Hospizverein zum Jubiläumstag, am Montag, 7. Juni, wieder für die Trauernden im Bruderwald da sein. Unter Einhaltung der geltenden Hygiene-Maßnahmen findet das Treffen wie gewohnt um 14 Uhr am Eingang zum Bruderwald an der Bushaltestelle nach dem Klinikum statt. red