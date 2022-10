Vom 20. bis 30. Oktober wird in Hallstadt auf dem Platz in der Emil-Kemmer-Strasse 21 gegenüber von Mc Donalds ein poetisches Programm mit Artisten , Clowns und Haustierdressuren mit Eseln, Pferden und Hunden geboten. Circus Karl Buch überzeugt mit herzlich menschlicher Nähe und findet überall ein begeistertes Publikum.

Im kleinen Zelt mit rund 500 Sitzplätzen entfaltet sich eine gemütliche Atmosphäre und erfreut große und kleine Kinder.

Die Vorstellungen finden jeweils Donnerstag bis Samstag um 16 Uhr statt. Am Sonntag, 23. Oktober, heißt es ebenfalls um 16 Uhr „Manege frei“ und am Sonntag, 30. Oktober, bereits um 11 Uhr. Montag bis Mittwoch sind Ruhetage ohne Vorstellungen.

Sonderpreisaktionen

Am Donnerstag um 16 Uhr wird ein Neun-Euro-Ticket auf allen Plätzen außer Loge angeboten. Ein entsprechender Gutschein dazu kann auf der Facebookseite facebook.com/circus.karlbuch ausgedruckt werden.

Am Samstag ist immer Familientag, an dem Erwachsene nur Kinderpreise bezahlen. Am Sonntag ist jeweils Kindertag, mit einem Einheitspreis von 10 Euro für Kinder.

Es bietet sich ein Erlebnis für die ganze Familie. Der pfiffige Clown Angelo führt durchs Programm und Miss Joelina schwebt im Spinnennetz durch die Zeltkuppel. Häuptling Manolito lässt Pferde steigen und führt vier Esel in harmonischer Art vor. Fakir Alicimbra spuckt Feuerkaskaden unter das Zirkuszelt. Linda schwebt im Luftring durch die Lüfte und weitere Akteure runden das Programm von rund zwei Stunden ab. Wer Fragen hat oder Karten reservieren möchte, kann das unter 0157/50286611 machen. red