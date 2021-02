Vermutlich durch einen Gegenstand, den Unbekannte am Donnerstagmittag von einer Brücke auf die A70 geworfen haben, wurde die Frontscheibe eines Lastwagens beschädigt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Mithilfe.

Der Fahrer war mit seinem Lastwagen um 12.25 Uhr auf der Autobahn A 70 von Schweinfurt in Richtung Bayreuth unterwegs. Als er die Brücke bei der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt passierte, nahm er einen lauten Knall wahr und bemerkte einen Schaden an der Windschutzscheibe. Offenbar hatten Unbekannte - wahrscheinlich von der Brücke aus - das Fahrzeug mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. An der Frontscheibe entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Zeugen, die am Donnerstag um die Mittagszeit verdächtige Personen auf oder nahe der Brücke an der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt gesehen haben, werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.