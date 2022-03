Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Aus diesem Anlass laden die Gleichstellungstellen von Stadt und Landkreis Bamberg die Besucherinnen und Besucher der Abendvorstellung des Films „Wunderschön“ im Odeonkino auf ein Glas Sekt ein, um gemeinsam auf alle wunderbaren und „wunderschönen“ Frauen anzustoßen.

In ihrer dritten Regiearbeit namens „Wunderschön“ erzählt die Schauspielerin Karoline Herfurth die Geschichte von fünf Frauen unterschiedlichen Alters, die sich von gesell-schaftlichen Schönheitsidealen unter Druck gesetzt fühlen. Da ist Frauke, die sich „kurz vor der 60“ nicht mehr begehrenswert findet, während ihr pensionierter Mann Wolfi ohne Arbeit nicht weiß, wohin mit sich. Ihre Tochter Julie will als Model endlich den Durchbruch schaffen und versucht verbissen, ihren Körper in das Schönheitsideal der Branche zu pressen. Das verfolgt wiederum Schülerin Leyla, die überzeugt ist, mit Ju-lies Aussehen ein besseres Leben führen zu können, und selbst keinen Bezug zu sich findet. Auch Julies Schwägerin Sonja hat mit ihrem Körper zu kämpfen, der nach zwei Schwangerschaften zum Ausdruck einer Lebenskrise wird. Ihr Mann Milan hat dabei nicht im Blick, welchen Druck sie sich als junge Mutter auferlegt.

Das ist wiederum für Sonjas beste Freundin Vicky keine große Überraschung, ist sie doch überzeugt davon, dass Frauen und Männer nicht und niemals gleichberechtigt auf Augenhöhe zusammenfinden werden, zumindest nicht in der Liebe. Ihr neuer Kollege Franz würde sie allerdings gern vom Gegenteil überzeugen.

Tickets für den Film um 20.35 Uhr gibt es unter https://www.lichtspielkino.de/tickets-odeon/ oder an der Abendkasse. red