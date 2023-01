Die Idee ist nicht ganz neu: Menschen verschiedener Generationen können sich gegenseitig unterstützen, indem Studierende und Auszubildende eine Bleibe zum Nulltarif bekommen und im Gegenzug ihre Hilfe anbieten.

„Die CSU-Fraktion im Bamberger Stadtrat hat die Idee neu aufgegriffen und am Vorbild anderer Städte aufgefrischt”, betont Vorsitzender Peter Neller. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Andreas Starke schlägt die CSU-Fraktion vor, von der Stadtverwaltung die Einrichtung einer Wohnungsbörse zur Vermittlung von freien Zimmern in bewohnten Häusern zur kostenlosen Untervermietung mit Einkaufs- und Hilfsdiensten als Gegenleistung prüfen zu lassen. Zur Umsetzung könnte mit einem Träger der freien Wohlfahrtsverbände zusammengearbeitet werden.

Stadtrat Stefan Kuhn bemerkte dazu, dass sich diese Win-Win-Situation zwischen Senioren und jungen Menschen nicht nur beim Einkaufen, Kochen, im Haushalt oder bei der Gartenarbeit auswirken könne, sondern auch die oftmals schmerzlich vermisste Gesellschaft biete.

Angespannter Wohnungsmarkt

Die CSU-Fraktion bezieht sich einerseits auf den weiterhin angespannten Wohnungsmarkt in Bamberg , bei dem junge Leute wie Studierende oder Auszubildende kein oder jedenfalls kein bezahlbares Zimmer mehr finden. Andererseits blieben bei älreren Menschen auch kleinere Arbeiten im Haus oder Garten oder das Einkaufen oft unerledigt. „Es gibt kaum noch Lieferdienste, Putzhilfen und Handwerker, die noch kleine Arbeiten verrichten”, argumentiert stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anne Rudel.

„Eine Koppelung dieser beiden Mangellagen könnte sehr sinnvoll sein und wird beispielsweise in München, Würzburg, Erlangen oder Bayreuth praktiziert“, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ursula Redler. Sie benennt dazu ein anschauliches praktisches Beispiel: „Ein älteres Ehepaar, in dessen Haus ein Zimmer und vielleicht sogar noch ein eigenes Bad frei ist, nimmt einen Studenten oder eine Auszubildende auf, der/die keine Miete im eigentlichen Sinne zahlt, aber nach klaren Vereinbarungen die Einkäufe erledigt, einmal die Woche beim Putzen hilft und mal was mit repariert.”

Fraktionsvorsitzender Neller fasste zusammen, dass die Stadtverwaltung hier helfen solle, ein entsprechendes Netzwerk herzustellen und erforderlichenfalls vorformulierte Vereinbarungen aufzusetzen, um diese den Interessierten an die Hand zu geben. Hilfreich wäre beispielsweise auch eine eigene Homepage. red