Das hintere amtliche Kennzeichen BT-CR 1310 entwendete ein Unbekannter am Donnerstagmorgen zwischen 6 und 10 Uhr. Das Kennzeichen war an einem auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof in Breitengüßbach abgestellten VW Golf angebracht. Zudem wurden zur Tatzeit an dem Auto beide Türen auf der Fahrerseite verkratzt und dabei ein Schaden von geschätzten 500 Euro angerichtet. Hinweise erbittet die Landkreispolizei unter der Rufnummer 0951/9129-310.