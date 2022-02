In einem Schreiben an Oberbürgermeister Andreas Starke verweist die Stadtratsfraktion FW-BuB-FDP auf verschiedene Förderprogramme für E-Ladesäulen im öffentlichen Raum, die im zweiten Halbjahr 2021 auf Bundes- und Landesebene liefen. „Wir hatten diesbezüglich gemeinsam mit dem Kollegen Seitz einen Antrag gestellt. Da wir aber bewusst keine neuen Ladesäulen im öffentlichen Raum wahrnehmen konnten“, stellte die Fraktion nun einen erneuten Antrag. Darin wird die Verwaltung aufgefordert, Auskunft über die Anzahl und die Ladeleistung der öffentliche zugänglichen Ladesäulen im Stadtgebiet zu geben. Zudem soll die Verwaltung über geplante neue Ladestandorte inklusive der geplanten Ladekapazität informieren. Schließlich wird die Verwaltung um Auskunft gebeten, wie viele der Förderprogramme mit welcher Summe in Anspruch genommen worden sind. red