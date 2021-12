Die Artisten des Bamberger Zirkus-Varieté e.V. haben nach einem Jahr Pause wieder eine Show produziert und entführen ihre Gäste mit artistischen Leckerbissen in den „kupfernen Karpfen“. Die Zuschauer dürfen sich – diesmal am ersten Aprilwochenende 2022 – auf ein wie immer kurzweiliges Programm voller Witz, Poesie und Zirkuskunst freuen.

In ihrer 12. Produktion lässt sich die Truppe des Bamberger Zirkus-Varietés „Zum kupfernen Karpfen“ wahrlich nicht lumpen. Es ist angerichtet: Ein opulentes Menü aus Artistik, Jonglage, Komik, Akrobatik, Tanz und Musik erwartet die Gäste im beheizten Zirkuszelt am Teufelsgraben.

Die bunte Artistentruppe aus Profis und ambitionierten Amateuren lässt mit vielen Ideen und unbändiger Spielfreude erneut einen Mikrokosmos voller Überraschungen entstehen. Gerade weil pandemiebedingt im letzten Jahr keine Live-Vorstellungen möglich waren, brennen die Künstler darauf, wieder vor Publikum spielen zu dürfen. „Wir haben eine wirklich tolle und engagierte Truppe, ohne die solch ein aufwendiges Programm nicht möglich wäre“, betonen die beiden Vorsitzenden des Bamberger Zirkusvarieté e.V., Jörg Treiber und Fabian Rieger.

Karten beim BVD

Die Einnahmen der Veranstaltungen kommen wie immer dem Kinder- und Jugendzirkus Giovanni zugute. Karten für die Vorstellungen am 1., 2. und 3. April 2022 gibt es ausschließlich im Vorverkauf beim BVD Ticketservice (www.bvd-ticket.de) in der Langen Straße in Bamberg . Preise: Erwachsene 15, ermäßigt 12, Jugendliche (12 bis 17) 8,50, Kinder (6 bis 11) 6 Euro. Die Vorstellung am Freitag 1. April, beginnt um 19.30 Uhr, am Samstag, 2. April, um 19 Uhr, am Sonntag, 3. April ist die Vorstellung bereits um 12 Uhr.

Es gibt keine Parkmöglichkeit vor Ort, die Besucher werden gebeten, beispielsweise das Parkhaus City Altstadt, Geyerswörthstraße (10 Minuten Fußweg durch die Altstadt) zu benutzen. Zugang zur Veranstaltung gemäß der dann gültigen Corona-Regeln . Infos online: www.bamberger-zirkusvariete.de.