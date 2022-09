Wasser und strukturreiche Landlebensräume: Amphibien brauchen beides zum Leben. Wer weiß schon, dass Erdkröten fast 40 Jahre alt und Feuersalamander mehr als 50 Jahre alt werden können?

In Ebrach kann bis 30. Oktober in der Touristinfo (Ausstellung „Wilde Buchenwälder“) am Marktplatz 5 von jeweils Mittwoch bis Sonntag, 13 bis 17 Uhr, die Welt dieser kleinen Tiere erkundet werden. Lebensechte Tiermodelle und vielfältiges Material zur Amphibienbestimmung wird geboten. Der Eintritt ist frei. red